Κώστας Ηλίας: Πέθανε ο προπονητής στίβου

Ο επί σειρά ετών ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Ηλίας έφυγε σήμερα από τη ζωή μόλις στα 56 του χρόνια.

Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος νοσηλευόταν την τελευταία εβδομάδα στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, προσέφερε για πολλές δεκαετίες τις υπηρεσίες του στον χώρο του στίβου.

Η Δυτική Αττική ήταν η βάση του ξεκινώντας το 1984 στον ΓΣ Ασπροπύργου, σωματείο στο οποίο ήταν ιδρυτικό μέλος.

Το όνομα του ωστόσο συνδέθηκε κυρίως με αυτό του ΑΟ Μεγάρων, σωματείο στο οποίο δούλεψε για πολλά χρόνια και ανέδειξε δεκάδες αθλητές που ξεχώρισαν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και στις εθνικές ομάδες.

Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, ήρθε το 2018 όταν η αθλήτρια του Μαρία Μπελιμπασάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 400 μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Βερολίνο.

Στα χρόνια που εργάστηκε τόσο στον ΑΟ Μεγάρων όσο και ως Ομοσπονδιακός τεχνικός γύμνασε – πέραν της Μπελιμπασάκη – δεκάδες αθλητές και αθλήτριες όπως ο Ανδρεάς Πανταζής, η Βασιλική Ταχταρά, η Κορίνα Πολίτη, η Άννα Κιάφα, ο Ιερόθεος Δρίτσας, ο Παναγιώτης Τριβυζάς, η Κατερίνα Δαλάκα, η Άρτεμις Αναστασίου και πολλοί άλλοι, ενώ υπήρξε και υπεύθυνος προπονητής στις ομάδες σκυταλοδρομίας.

Η απώλεια του σκορπά θλίψη στην οικογένεια του στίβου, στους οικείους του και στους αθλητές και στις αθλήτριες του.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για το ξαφνικό συμβάν και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια, στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η κηδεία του Κώστα Ηλία θα γίνει την Πέμπτη (18/4) στις 11.00 στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στον Ασπρόπυργο.

