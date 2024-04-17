BwinΣΠΟΡ FM: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ, την Πέμπτη στις 22:00

Η πιο μεγάλη ώρα, μέχρι την επόμενη, για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Πέμπτη (18/04) οι «ερυθρόλευκοι» και ο «δικέφαλος» του βορρά έχουν ευρωπαϊκά ραντεβού με την ιστορία τους και τα δίνουν όλα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε κάθε λεπτομέρεια για τα μεγάλα παιχνίδια και στις 22:00 ακριβώς ζήστε σε παράλληλη μετάδοση, λεπτό προς λεπτό όλη την δράση.

Ο Ολυμπιακός καλείται να υπερασπιστεί στην Τουρκία απέναντι στην Φενέρμπαχτσε το υπέρ του 3-2 του πρώτου ματς και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει στην Τούμπα την ανατροπή της ήττας του με 1-0 από την Κλαμπ Μπριζ, με στόχο να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς το όνειρο ενός ευρωπαϊκού τελικού.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά, ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ, την Πέμπτη στις 22:00.

Μια ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.