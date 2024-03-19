Επιστροφή στις επάλξεις με απουσίες για τον Παναθηναϊκό

Με γεμάτες «μπαταρίες», μετά το τετραήμερο ρεπό, επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Το ραντεβού με τον Φατίχ Τερίμ και τους συνεργάτες του έχει δοθεί για το απόγευμα στο Κορωπί, με το βλέμμα στο κρίσιμο ματς με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (31/3).



Ο Τούρκος προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς, που πλέον έγιναν εννιά μετά την εσπευσμένη κλήση (λόγω τραυματισμού του Τέρζιτς) του Μλαντένοβιτς στην εθνική Σερβίας. Οι υπόλοιποι που θα απουσιάσουν είναι οι Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Ζέκα (Ελλάδα), Τσέριν, Σπόραρ, Βέρμπιτς (Σλοβενία), Λοντίγκιν (Ρωσία) και Ακαϊντίν (Τουρκία). Οι τρεις Έλληνες έχουν τα πιο κρίσιμα ματς, με Καζακστάν και Γεωργία ή Λουξεμβούργο, διεκδικώντας την πρόκριση στο Euro 2024, ενώ οι υπόλοιποι δίνουν φιλικά παιχνίδια.

Ο Τερίμ έχει προγραμματίσει δυνατές προπονήσεις για όσους έμειναν πίσω. Οιθα ενσωματωθούν σταδιακά μέσα στη βδομάδα στις προπονήσεις καθώς προέρχονται από πολυήμερη απραξία, ενώ οαναμένεται να προπονηθεί κανονικά προς το τέλος της εβδομάδας.

