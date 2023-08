Ολοκληρώθηκε η πώληση των Χόρνετς από τον Μάικλ Τζόρνταν

Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, πλέον έγινε και επίσημο!

Οι Σάρλοτ Χόρνετς γυρίζουν σελίδα όσον αφορά το διοικητικό τους καθεστώς, με τον θρύλο Μάικλ Τζόρνταν να αποχωρεί, πουλώντας το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών σε ένα γκρουπ επενδυτών του οποίου ηγούνται οι Ρικ Σναλ και Γκέιμπ Πλότκιν.

OFFICIAL: The sale of the majority stake in the Charlotte Hornets from Michael Jordan to a group led by Gabe Plotkin and Rick Schnall has been finalized.