Μουσικό ντουέτο από Μάικλ Τζόρνταν και Μάτζικ Τζόνσον - Δείτε βίντεο

Μαζί αποφάσισαν να περάσουν τις διακοπές τους οι δύο μεγάλες προσωπικότητες του NBA, οι Μάτζικ Τζόνσον και Μάικλ Τζόρνταν, επιλέγοντας για προορισμό την Ιταλία και συγκεκριμένα στο νησί Κάπρι.

Οι δυο θρύλο δείπνησαν μαζί σε γνωστό εστιατόριο της Ιταλίας, και μας έδειξαν πως εκτός από μπασκετικές ικανότητες έχουν και ταλέντο στο τραγούδι, τραγουδώντας το « Volare» μαζί με την παρέα τους.

Tonight we enjoyed an incredible dinner at the world-famous Da Paolino Ristorante aka the lemon tree restaurant in Capri, Italy! AND I got to hang out with my great friend and the greatest basketball player to ever live, Michael Jordan, and his wife Yvette, Sam and LaTanya… pic.twitter.com/IQe05NkutC