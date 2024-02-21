Επική πρόκριση Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στα πέναλτι με ήρωες Ντραγκόφσκι και Λημνιό

Μετά από ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε για… αρκετό καιρό, ο Παναθηναϊκός έκανε μια απίστευτη ανατροπή, πήρε μια σπουδαία νίκη και ταυτόχρονα την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με 6-5 στα πέναλτι επί του Παναθηναϊκού, στον δεύτερο ημιτελικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης»!

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι του τελικού θα συμπληρωθεί από τον νικητή του Άρης-Παναιτωλικός, με το πρώτο ματς να έχει λήξει 1-0 και τη ρεβάνς να διεξάγεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 6 Μαρτίου.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με εννιά αλλαγές, σε σχηματισμό 4-3-3 και τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ. Ενώ Κώτσιρας, Γεντβάι, Αράο και Μλαντένοβιτς συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Ζέκα, Βιλένα και Μπακασέτας ήταν οι τρεις του άξονα, με τους Παλάσιος-Μπερνάρ στα άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη «κατέβηκε» με έξι νέα πρόσωπα και σύστημα 4-2-3-1. Τον Κοτάρσκι στην εστία και τους Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα τετράδα στα μετόπισθεν. Μεϊτέ και Σβαμπ ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Ζίβκοβιτς-Τάισον να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον σέντερ φορ Τόμας.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ άρχισε τη ρεβάνς με πίεση ψηλά, καταφέρνοντας να «μπλοκάρει» τον αντίπαλό του, αλλά και με μια ατυχία, καθώς είδε τον Μιχαηλίδη να αποχωρεί με μυϊκό τραυματισμό μόλις στο 4’.

Με τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται στο ξεκίνημα να κυκλοφορήσει την μπάλα και να επιδίδεται σε βαθιές μπαλιές από τα πόδια του Ντραγκόφσκι προκειμένου να απειλήσει, αλλά χωρίς επιτυχία.

Αντιθέτως, ήταν ο «δικέφαλος του Βορρά» εκείνος που, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό, είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει, στο 13ο λεπτό...

Όταν από λάθος του Μλαντένοβιτς και γέμισμα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο αμαρκάριστος Σβαμπ… οριζοντιώθηκε, αλλά είδε τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει εντυπωσιακά την κεφαλιά του, διατηρώντας παράλληλα το 0-0!

Το «τριφύλλι» συνέχισε να κάνει εύκολα το λάθος στις πάσες, αντιμετωπίζοντας «θέματα» και στον άξονά του, με αποτέλεσμα να μην ελέγχει τον ρυθμό και να έχει παθητικό ρόλο.

Ενώ στο 20’ καταγράφηκε μια ακόμα… υποψία φάσης για τον ΠΑΟΚ, με τον Μπράντον να κάνει την κεφαλιά-πάσα για τον Σβαμπ που πήγε προσπάθησε να σουτάρει, αλλά έκανε «τσαφ».

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να κρατήσει τον αντίπαλό μακριά από την εστία του, χωρίς όμως να γίνει και ο ίδιος επικίνδυνος. Για να φτάσουμε στην πρώτη, διπλή, καλή στιγμή των γηπεδούχων στην αναμέτρηση, στο 36’...

Με τον Παλάσιος να βγάζει τον Ιωαννίδη στην κόντρα, αλλά εκείνον να αργεί να σουτάρει εντός περιοχής, επιτρέποντας στον Κεντζιόρα να του βάλει την κόντρα. Και τον Κοτάρσκι να μπλοκάρει το σουτ του Μπακασέτα έξω από την περιοχή, μετά τη συνεργασία Μπερνάρ-Μλαντένοβιτς, «στο καπάκι».

Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» τρία λεπτά μετά, καθώς ο Σβαμπ βρήκε τον Μπράντον στην περιοχή που σούταρε με το αριστερό, ωστόσο ο Ζέκα πρόλαβε και έδιωξε με τάκλιν και οι δύο ομάδες πήγαν εν τέλει στα αποδυτήρια ισόπαλες, χωρίς σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πάλι δυνατά και να απειλεί ξανά πρώτος, στο 49’. Όταν από εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και τον Τόμας, το σουτ του οποίου έβγαλε με το πόδι ο Ντραγκόφσκι, ενώ ο Γεντβάι έδιωξε σε κόρνερ το νέο σουτ του Κωνσταντέλια!

Έξι λεπτά μετά ο Κωνσταντέλιας έβγαλε την κάθετη στον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Μλαντένοβιτς πρόλαβε και έβαλε σωστά το σώμα για να βγει ο Ντραγκόφσκι και να μπλοκάρει.

Με την ατυχία να… χτυπάει την πόρτα και του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση, καθώς ο Γεντβάι υπέστη μυϊκό τραυματισμό κι έγινε αναγκαστικά αλλαγή, με τον Σένκεφελντ να τον αντικαθιστά.

Ανέβασε ωστόσο την πίεση του πιο ψηλά, δυσκόλεψε κάπως την κυκλοφορία του αντιπάλου, αλλά και πάλι ήταν οι φιλοξενούμενοι εκείνοι που είχαν την επόμενη καλή στιγμή. Στο 64ο λεπτό, με τον αφύλακτο Μεϊτέ να σουτάρει ψηλά και άστοχα, διαγώνια από το σημείο του πέναλτι.

Τελικά, ο ΠΑΟΚ πέτυχε το… πολυπόθητο για εκείνον γκολ στο 72’, όταν από σέντρα του Ότο από αριστερά ο Ζίβκοβιτς νίκησε κατά κράτος τον Μλαντένοβιτς και με πλασέ στην κίνηση στην απέναντι γωνία του Ντραγκόφσκι πέτυχε το 0-1!

Ακολούθησε η τριπλή αλλαγή, προσώπων όχι σχηματισμού, από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Φατίχ Τερίμ να προβαίνει σε δύο κινήσεις, βλέποντας την ομάδα του να δυσκολεύεται να δημιουργήσει και παράλληλα να χρειάζεται πλέον γκολ για να μην πάει το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Κωνσταντέλιας είχε μια καλή στιγμή στο 81’, σουτάροντας άστοχα έξω από την περιοχή, ο Τερίμ έκανε ακόμα πιο επιθετικό τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια, ψάχνοντας το 1-1 με τον Μαντσίνι να αντικαθιστά τον Βιλένα, αλλά ήταν οι «ασπρόμαυροι» αυτοί που βρέθηκαν μια ανάσα από το 0-2…

Καθώς από ένα λάθος του Κώτσιρα, ο Κωνσταντέλιας τροφοδότησε τον Οζντόεφ που μπήκε στην περιοχή από αριστερά, σούταρε απέναντι από τον Ντραγκόφσκι αλλά αστόχησε, στο 86ο λεπτό και στην τελευταία αξιόλογη φάση πριν οδηγηθούμε στην παράταση!

Το έξτρα ημίωρο ξεκίνησε με τους «πράσινους» να κερδίζουν κάποια κόρνερ, που πέρασαν ανεκμετάλλευτα, τον Μαντσίνι να κόβει τον Μουργκ προτού εκείνος γίνει απειλητικός από κάθετη του Ντεσπόντοφ, στο 93’ και τον Σπόραρ να κάνει μια αδύναμη κεφαλιά τρία λεπτά μετά.

Ο Κωνσταντέλιας έχασε μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, καθώς σούταρε ψηλά και άστοχα, σε μια αντεπίθεση στο 102’, για να έρθει τελικά το 0-2 στο 105ο λεπτό, από την εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ και την κεφαλιά του Κεντζιόρα στο πρώτο δοκάρι!

Ο Γερεμέγεφ μπήκε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, όπου ο Παναθηναϊκός είχε την δική του ευκαιρία να μειώσει στο σκορ. Στο 108’, με το δυνατό σουτ του Μπακασέτα να περνάει ωστόσο ψηλά από την αντίπαλη εστία. Ενώ έξι λεπτά αργότερα, το συρτό σουτ του Λημνιού κατέληξε στην αγκαλιά του Κοτάρσκι.

Το παιχνίδι «σημαδεύτηκε» από τον σοβαρό τραυματισμό του Μπάμπα, στο 116’, με τον Γκανέζο αμυντικό να πέφτει στο έδαφος μετά από διεκδίκηση με τον Βαγιαννίδη. Να του γυρίζει η γλώσσα αρχικά, να του τοποθετείται κολάρο και να φεύγει τελικά με ασθενοφόρο από το γήπεδο, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του και μέσα σε χειροκροτήματα!

Στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟ έχασε την πρώτη του ευκαιρία να στείλει το ματς στα πέναλτι, με την άστοχη έξοδο του Κοτάρσκι, την κεφαλιά πάσα του Αράο και τη νέα κεφαλιά του Μαντσίνι, που έδιωξε προ της εστίας ο Κουλιεράκης, διατηρώντας το 0-2 υπέρ της ομάδας του.

Με τον ΠΑΟΚ να παίζει με δέκα παίκτες, αφού είχε κάνει την έξτρα αλλαγή, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φτάσουν στην πολυπόθητη για αυτούς αλλά και απρόσμενη ισοφάριση, εν τέλει… Καθώς στην τελευταία φάση του αγώνα, από γέμισμα του Μπακασέτα και κεφαλιά του Γερεμέγεφ, ο Αράο «έστρωσε» στον Λημνιό, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ πέτυχε το 1-2!

MVP:

Η «σφυρίχτρα»:



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι (57' λ.τ. Σένκεφελντ), Αράο, Μλαντένοβιτς, Ζέκα (77' Βαγιαννίδης), Βιλένα (85' Μαντσίνι), Μπακασέτας, Παλάσιος (85' Λημνιός), Ιωαννίδης (77' Σπόραρ), Μπερνάρ (106' Γερεμέγεφ).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Φικάι, Κάτρης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης (4' λ.τ. Κουλιεράκης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Σβαμπ (73' Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς (85' Μουργκ), Κωνσταντέλιας (110' Αντόνιο), Τάισον (73' Ντεσπόντοφ), Τόμας (73' Σαμάτα).

Έμειναν στον πάγκο: Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Σάστρε.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία).

Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ, Ράφαελ Φόλτιν (Γερμανία).

4ος διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

VAR: Μπένιαμιν Κόρτους (Γερμανία).

AVAR: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Αν. Αττικής).

