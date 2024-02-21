Απρόοπτο για Παναθηναϊκό: Ενοχλήσεις ο Τσέριν, στη θέση του ο Βιλένα

Ένα απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό κατά την προθέρμανση πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά Κυπέλλου Betsson.

Ο Άνταμ Τσέριν ένιωσε ενοχλήσεις και έτσι τη θέση του στην ενδεκάδα πήρε ο Τόνι Βιλένα, που αρχικά ήταν στον πάγκο, ενώ ο Σλοβένος έμεινε εκτός αποστολής και τη θέση του πήρε ο Γερεμέγεφ.

Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Αράο και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Ζέκα, Βιλένα και Μπακασέτας θα παίξουν στον άξονα, με τους Παλάσιος-Μπερνάρ στα άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Σπόραρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Φικάι, Κάτρης, Γερεμέγεφ.

