Νυχτερινό ταξί για να γυρίζουν οι γυναίκες σπίτι

Για πολλές γυναίκες η επιστροφή στο σπίτι τη νύχτα αποτελεί πρόβλημα. Ορισμένοι γερμανικοί δήμοι επιδοτούν τις μετακινήσεις με ταξί. Η ζήτηση είναι μεγάλη.Κλειδιά στο χέρι και γρήγορο περπάτημα. Για πολλά κορίτσια και γυναίκες η επιστροφή στο σπίτι τη νύχτα συνδέεται σχεδόν πάντα με φόβο. «Όταν γυρίζω σπίτι από νυχτερινή έξοδο προσέχω κάθε θόρυβο πίσω μου», λέει η Κιάρα. Το να γυρίσει με ταξί είναι ακριβή υπόθεση για την 26χρονη. «Τη νύχτα οι τιμές είναι υψηλότερες από ό,τι τη μέρα», εξηγεί η νεαρή γυναίκα από την Φρανκφούρτη.



Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα στη Γερμανία. Σύμφωνα με την Ένωση για τα συμφέροντα των Γυναικών (DFR) οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες τις νυχτερινές ώρες στη βία και τα σεξουαλικά αδικήματα. Το αίσθημα ανασφάλειας πολλών γυναικών αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα έρευνας για την νυχτερινή ζωή στην πόλη Γκίσεν: Το 61% των γυναικών και το 54% των ατόμων του τρίτου φύλου δηλώνουν ότι φοβούνται όταν κυκλοφορούν τη νύχτα. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι μόλις 24%.



Αντιδρώντας σε αυτή την έρευνα ο δήμος του Γκίσεν, στο ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης, σχεδιάζει ένα αποκαλούμενο νυχτερινό ταξί για γυναίκες. Από τις αρχές Ιουνίου γυναίκες και κορίτσια ηλικίας 14 ετών και άνω θα λαμβάνουν έκπτωση πέντε ευρώ για νυχτερινές διαδρομές με ταξί. Παρόμοια προγράμματα υπάρχουν ήδη σε άλλες γερμανικές πόλεις, όπως το Μόναχο και το Μάνχαϊμ.

Το Μόναχο δίνει κουπόνια αξίας 10 ευρώ

«Τα ταξί μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην καλλιέργεια ενός αισθήματος ασφάλειας μεταξύ των γυναικών που θέλουν ή πρέπει να μετακινηθούν τις νυχτερινές ώρες», λέει η Κάρεν Λάιφελντ, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γυναικών στην Ένωση Ταξί και Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (TMV). Σύμφωνα με την Επιτροπή σε ορισμένες επιχειρήσεις ταξί οι ενδιαφερόμενες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ακόμα και γυναίκες οδηγούς.



Στις γυναίκες στο Μόναχο προσφέρονται από το Μάρτιο του 2020 κουπόνια ταξί μεταξύ 10μμ και 6πμ. «Οι γυναίκες πλήττονται άνω του μέσου όρου από σεξουαλικά αδικήματα», λέει η Μάριον Μπερ από το Κέντρο Ισότητας Γυναικών της βαυαρικής πρωτεύουσας. Στις αρχές του τρέχοντος έτους ο δήμος του Μονάχου αύξησε την επιδότηση για το νυχτερινό ταξί από πέντε σε δέκα ευρώ, ανακοινώνοντας ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Από την αρχή του έτους έχουν εκδοθεί 4.027 κουπόνια, ανακοίνωσε η τοπική αυτοδιοίκηση.



Στο Μάνχαϊμ εδώ και αρκετά χρόνια οι γυναίκες έχουν την στήριξη του δήμου στις νυχτερινές μετακινήσεις με ταξί. Για έως και 20 διαδρομές ετησίως οι γυναίκες επωφελούνται από ειδικές τιμές τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Υλοποίηση παρόμοιων μέτρων συζητά για την τρέχουσα χρονιά και ο δήμος Ντόρτμουντ.

Εθελοντές συνοδεύουν γυναίκες μέσω κινητού

Υπάρχουν όμως και οι πόλεις που απορρίπτουν το σύστημα με τα κουπόνια. Όπως είναι για παράδειγμα το Βερολίνο. Σε ερώτηση του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa) ο δήμος της γερμανικής πρωτεύουσας απαντά: «Τα νυχτερινά ταξί ενδέχεται να ενισχύσουν το προσωπικό αίσθημα ασφάλειας των γυναικών». Το Βερολίνο ωστόσο δεν προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες σε κορίτσια και γυναίκες, όπως κάνουν άλλες πόλεις. Οι αρμόδιοι του δήμου διαμηνύουν ότι ακόμη και ένα ταξί δεν είναι απαραίτητα ασφαλές μέρος για τις γυναίκες, όπως δείχνουν στατιστικά στοιχεία από τις ΗΠΑ σχετικά με τον αριθμό των σεξουαλικών επιθέσεων σε ταξί. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι η βία κατά των γυναικών», δηλώνει εκπρόσωπος Τύπου του δήμου.



Στη Φρανκφούρτη απέτυχε η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος "νυχτερινό ταξί γυναικών". Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση ύψους 75.000 ευρώ για το πρόγραμμα δεν ήταν επαρκής, ανακοίνωσε ο δήμος. «Εκ των πραγμάτων ωστόσο το πιο επικίνδυνο μέρος για τις γυναίκες είναι το ίδιο τους το σπίτι και όχι ο δημόσιος χώρος», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, το αίσθημα της ασφάλειας ή της ανασφάλειας είναι υποκειμενικό. Έτσι ακόμα και αντικειμενικά ασφαλείς χώροι ενδέχεται να προκαλέσουν φόβο σε ορισμένους όταν δεν υπάρχουν εκεί άλλοι άνθρωποι μια δεδομένη στιγμή.



Ως εναλλακτική λύση οι γυναίκες στη Γερμανία μπορούν επίσης να τηλεφωνήσουν στη γραμμή επικοινωνίας «επιστροφή στο σπίτι». Καλώντας τον αριθμό 03012074182 μπορούν να επικοινωνήσουν με εθελοντές σε όλη τη Γερμανία, οι οποίοι μπορούν από την πλευρά τους να τις συνοδεύσουν «τηλεφωνικά» στο σπίτι τους, μιλώντας μαζί τους στο κινητό. Το στίγμα των γυναικών ή κοριτσιών μεταδίδεται τακτικά, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ειδοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

