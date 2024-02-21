«Πάγωσαν» όλοι στο γήπεδο της Λεωφόρου στο 116’ του αγώνα Κυπέλλου Betsson ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ (0-2), όταν ο Μπάμπα Ράχμαν μετά από μια σύγκρουση που είχε, κεφάλι με κεφάλι, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γκανέζος μπακ έχασε τις αισθήσεις του και αμέσως έσπευσαν κοντά του τόσο ο γιατρός του ΠΑΟΚ, όσο και του Παναθηναϊκού, αλλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αφότου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ανέκτησε τις αισθήσεις του και κούνησε το χέρι του δείχνοντας πως δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό. Στον άτυχο άσο τοποθετήθηκε κολάρο και μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με ασθενοφόρο και αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις.



Το κοινό χειροκρότησε θερμά τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ εκφράζοντας την συμπαράστασή του στον συνάνθρωπο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.