Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί απέτρεψαν 82χρονη που ήθελε να πηδήξει από μπαλκόνι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, για μια ηλικιωμένη, η οποία απειλούσε να πέσει από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας.

Περίπου στις 20:30, η 82χρονη ήθελε να πηδήξει στο κενό από το μπαλκόνι πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Κασομούλη.

Άμεσα έσπευσαν επί τόπου αστυνομικοί από τα ΑΤ Χαριλάου – Αναλήψεως, Τούμπας – Τριανδρίας και ΟΠΚΕ. Αστυνομικοί του ΑΤ Χαριλάου – Αναλήψεως εισέβαλαν στο διαμέρισμα και με αστραπιαίες κινήσεις κατάφεραν να απομακρύνουν την ηλικιωμένη από το μπαλκόνι, σώζοντάς της την ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν και πυροσβέστες, οι οποίοι έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος της γυναίκας.

