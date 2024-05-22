Λογαριασμός
Βίντεο του sport-fm.gr από την άφιξη του Παναθηναϊκού AKTOR στο Βερολίνο

Η ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε στο Βερολίνο το απόγευμα της Τετάρτης (22/5), ενόψει της συμμετοχής της στο Final 4 της φετινής Ευρωλίγκας!

Παναθηναϊκός

Πάτησε Βερολίνο η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR!

Οι «πράσινοι» προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας το απόγευμα της Τετάρτης (22/5) ενόψει της συμμετοχής τους στο Final 4 της φετινής Ευρωλίγκας, και πλέον θα συνεχίσουν εκεί την προετοιμασία τους για τον μεγάλο ημιτελικό της ερχόμενης Παρασκευής (24/5, 19:00), κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα, την αποστολή υποδέχθηκαν και μερικοί φίλοι της ομάδας που κατοικούν μόνιμα στο Βερολίνο, βγάζοντας φωτογραφίες με τους παίκτες!

Δείτε βίντεο του sport-fm.gr από την άφιξη του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο:

