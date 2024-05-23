Στέφανος Κασσελάκης: "Θα είμαι ικανοποιημένος με ποσοστό πάνω από 20%"

Αισιόδοξος ότι θα πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο Action 24 και επανέλαβε ότι το βράδυ της 9ης Ιουνίου η Ελλάδα θα μείνει έκθαμβη.

Είπε ακόμη: "Αν δούμε ένα ποσοστό πάνω από 20% θα είμαι πολύ ικανοποιημένος και είμαστε κοντά να το πετύχουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πριν από τρεις μήνες μας είχατε τελειωμένους. Αφήστε τον ελληνικό λαό να αποφασίσει".

Επανέλαβε ότι κάνει άνοιγμα σε όλο τον προοδευτικό κόσμο που μπορεί στις 9 Ιουνίου να σχηματίσει μία ισχυρή αντιπολίτευση. Ωστόσο διευκρίνισε ότι "δεν πρόκειται να κάνουμε συμφωνίες σε επίπεδο αρχηγών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει το καταστατικό του Συνέδριο και θα ανοίξει τις πόρτες του. Η κομματική επετηρίδα δεν θα είναι παράγοντας, αντίθετα θα είναι η προσφορά και η αξιοκρατία".

Σε ερώτηση για την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν κοιμήθηκε το βράδυ όταν άκουσε ότι την επομένη των εκλογών ο Στέφανος Κασσελάκης δεν θα τον πάρει τηλέφωνο απάντησε: "Η ειρωνική αντίδραση φανερώνει ανασφάλεια. Και δεν ταιριάζει σε μία μεγάλη παράταξη. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα δεν είμαι εδώ για να κάνω καριέρα στην πολιτική. Όλοι ασχολούνται και χλευάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη, τον μόνο που δεν έχει πάρει ένα ευρώ από φόρους και το μόνο κόμμα που δεν έχει τραπεζικό δανεισμό. Στις 9 Ιουνίου θα έχουμε νωπή εντολή για να προχωρήσουμε στην μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα αλλάξει τον τόπο".

Για τον κ. Ανδρουλάκη είπε ακόμη ότι "δεν υπάρχει προσωπική χημεία και ούτε βούληση για συμφωνία κορυφής". Για την επίθεση που του έκανε ο πρωθυπουργός με προσωπικούς χαρακτηρισμούς απάντησε: " Η κατηγορία για αλαζονεία είναι τεράστια ειρωνεία να προέρχεται από εκείνον. Όποιος έχει την μύγα μυγιάζεται. Χαίρομαι που η παράταξη που κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τοξικότητα είναι εκείνη που εργαλειοποιεί την τοξικότητα. Μας έχουν πει βδέλλες, ανθέλληνες, εθνικούς μειοδότες, εμένα με είπε ο υπουργός του μάπα. Καιρός είναι αυτές οι καρέκλες να τρίξουν να καταλάβουν ότι δεν είναι τοπικοί άρχοντες είναι υπηρέτες".

Για το πόθεν έσχες του είπε ότι θα το καταθέσει πριν τις ευρωεκλογές και πρόσθεσε: "Εκείνοι είναι που χρωστούν 400 εκατομμύρια και δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς πληρώνουν τον κ. Γκρίνμπεργκ που ξέρω ότι είναι πολύ ακριβός. Μπορεί η ΝΔ να μας δείξει το πόθεν έσχες της, ο κ. Μητσοτάκης να μας δείξει το πόθεν του;". Όσο για το αν έχει πολιτική χημεία με τον πρωθυπουργό και αν αυτό επηρεάζει απάντησε ότι "σε θέματα ασφάλειας της χώρα η χημεία δεν είναι παράγοντας, αν είναι σε μία κατάσταση για να προστατεύσουμε ζωές Ελλήνων τότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό".

Για το Μακεδονικό είπε: "Τα πρωτόκολλα είναι θετικά και για γεωπολιτικούς και για οικονομικούς λόγους και το είπε και η κ. Μπακογιάννη ότι δεν έχει πρόβλημα. Όπως δεν είχε και ο πατέρας του πρωθυπουργού. 'Αρα τόσα χρόνια τι περίμεναν; Θα έπρεπε να ρωτήσετε τον πρωθυπουργό. Εμείς, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Κοτζιάς πήραν αυτή την γενναία πρωτοβουλία, αντίθετα ο πρωθυπουργός πολιτεύτηκε με την περικεφαλαία. Αν είναι επωφελής ας την ψηφίσει ο πρωθυπουργός, αν είναι ζημιογόνα ας συναντηθεί με τους ομοϊδεάτες του στα Σκόπια. Οι συμπολίτες μας μπορεί να διαφωνούν την Βόρειο Ελλάδα, το σέβομαι, αλλά εμείς δεν τους εργαλειοποιήσαμε. Ξέρουν ότι έχουμε μία ξεκάθαρη στάση. Ο πρωθυπουργός δεν λέει την αλήθεια για την Συμφωνία των Πρεσπών. Ο ίδιος είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ χαρούμενος που ψηφίστηκε πριν αναλάβει. Εν τέλει οι ίδιοι δημιούργησαν το θέμα οι ίδιοι να το λύσουν τώρα".

Στην κατηγορία ότι κάνει πολύ λάιφ στάιλ και ότι είναι απολιτίκ απάντησε: "Είμαστε στο 2024, είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα με τις μεγαλύτερες ανισότητες, χρειάζεται να γίνει πολιτική αλλαγή και θα σπάσουμε αυγά, χρειάζεται να αντισταθούμε σε ένα σύστημα εξουσίας. Προσωπικά δεν θα αλλάξω αυτό που είμαι. Αν θέλετε ξύλινο λόγο και να μην είναι διαθέσιμος στον κόσμο, βρείτε άλλον"

Για το ότι πήγε στα μπουζούκια απάντησε: "Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν πήγαινε στα μπουζούκια; Είμαι και του σαλονιού είμαι και του λιμανιού, θεωρώ τον εαυτό μου λαϊκό αριστερό. Με μαθηματική ακρίβεια τα προβλήματα της χώρας θα είναι διαφορετικά σε τέσσερα χρόνια. 'Αρα αυτό που πρέπει να επιλέγει ο πολίτης είναι ο χαρακτήρας του πολιτικού. Όχι αν έχει γνώσεις, αν και παρεμπιπτόντως στα οικονομικά τα γνωρίζω καλύτερα από τους κυβερνώντος. Πρέπει να επιλέξουν κάποιον από τον χαρακτήρα του. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να επιλέξουν αδιαμεσολάβητα.

Εγώ ξεπατώνομαι λιώνω παπούτσια". Για το λάιφ στάιλ απάντησε: "Εγώ διέρρευσα τα προσωπικά δεδομένα για το σπίτι μου ή για τον γάμο μου; 'Αλλοι τα διαρρέουν. Τι να κάνω; Τα παρουσιάζω μόνος μου για να πάψουν να απασχολούν. Αυτό που χρειάζεται είναι αντισυμβατικό μήνυμα που να προέρχεται από την κοινωνία".

Σε ερώτηση για τις εσωκομματικές ισορροπίες είπε: "Η βάση είναι πάνω από όλα τα όργανα και πάνω από τον πρόεδρο. Εμείς κάναμε μία καινοτόμα διαδικασία για την επιλογή των ευρωβουλευτών από την βάση. Εμείς έχουμε ένα ψηφοδέλτιο προοδευτικής αριστείας. Έμπρακτα μιλώντας ο πρόεδρος του κόμματος επέλεξε να μην έχει εξουσία. Ποιος άλλος έδωσε την δύναμη στον κόσμο με αυτό τον τρόπο;".

Σε ερώτηση για το αν στηρίξει την Κατερίνα Σακελλαρόπουλου για δεύτερη θητεία είπε: "Θα απαντήσω την κατάλληλη στιγμή".

Για την σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα: Η σχέση μας είναι μία χαρά δεν έχει αλλάξει τίποτε. Το κόμμα και εγώ έχουμε στηρίξει την Συμφωνία. Αν με καλέσει στη εκδήλωση που οργανώνει θα πάω".

Για τις αιτιάσεις ότι αλλάζει την ιδεολογική φυσιογνωμία του κόμματος απάντησε: "Είμαστε σε διαδικασία ανανέωσης στο κόμμα που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Πολλές από τις αλλαγές ήταν μέσα στο καταστατικό αλλά δεν είχαν εφαρμοστεί. Το καταστατικό λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Και σε κάποια θέματα όπως η φορολόγηση κινούμαστε πολύ πιο αριστερά. Η σύγχρονη αριστερά καλύπτει και την κεντροαριστερά. Στην στέγη δεν μπορείς πρέπει να έχει ένα παρεμβατικό κράτος. Όπως και στην Υγεία. Δεν είναι θέματα ιδεολογίας, η σύγχρονη αριστερά παρεμβαίνει και λύνει μεγάλα ζητήματα".

Μίλησε για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξει υπουργούς: "Τρία είναι τα κριτήρια: ενσυναίσθησης, θέλω να έχω δίπλα μου ανθρώπους που σε ανύποπτο χρόνο έχω ακούσει ότι έχουν προσφέρει. Το δεύτερο κριτήριο είναι η ηθική. Το τρίτο είναι η τεχνοκρατική επάρκεια. Μερικοί από όσους θα στελεχώσουν την μελλοντική κυβέρνηση υπάρχουν ήδη στην βουλή και άλλοι είναι στα think tanks".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

