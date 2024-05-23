Ο Λευκός Οίκος έκρινε χθες Τετάρτη ότι η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, είναι «στοχευμένη» και «περιορισμένη», προσθέτοντας ωστόσο πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, ειδικά την τύχη των αμάχων.

«Ενημερώθηκα από ισραηλινούς αξιωματούχους για τις διευθετήσεις (...) για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων λαμβανομένης υπόψη» της ανάγκης να αποφευχθεί «να πάθουν κακό άμαχοι», δήλωσε στον Τύπο ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν, αναφερόμενος στο ταξίδι του στο Ισραήλ το σαββατοκύριακο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στη διεξαγωγή χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, καθώς στην πόλη είχαν παγιδευτεί πάνω από ένα εκατομμύριο βίαια εκτοπισμένοι άμαχοι, κι απείλησε πως θα προχωρούσε στην αναστολή κάποιων παραδόσεων όπλων και πυρομαχικών των ΗΠΑ στο Ισραήλ εάν δεν εισακουόταν.

«Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη ζώνη αυτή είναι πιο στοχευμένο και περιορισμένο», διαβεβαίωσε ο κ. Σάλιβαν τον Τύπο, προσθέτοντας πως δεν διαπίστωσε πως διεξάγονται «μείζονες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην καρδιά αστικών πυκνοκατοικημένων ζωνών».

Ωστόσο, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Σάλιβαν σημείωσε πως δεν υπάρχει «μαθηματική φόρμουλα» για να αποτιμηθεί εάν οι όροι που έθεσε η Ουάσιγκτον για την προστασία των αμάχων στη Ράφα τηρούνται.

«Θα παρακολουθούμε αν υπάρχουν πολλοί νεκροί και καταστροφές εξαιτίας αυτής της επιχείρησης ή αν είναι πιο ακριβής και αναλογική», πρόσθεσε. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Η στρατιωτική επιχείρηση σε εξέλιξη στη Ράφα «έχει στόχο πάνω απ’ όλα να καταληφθεί ο έλεγχος της ζώνης των συνόρων, ή τουλάχιστον τμημάτων των συνόρων της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, για να καταστραφούν υπόγειες σήραγγες χρησιμοποιούμενες για λαθρεμπόριο», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

