ΗΠΑ: Τον Ντόναλντ Τραμπ θα ψηφίσει τον Νοέμβριο η πρώην αντίπαλος του, Νίκι Χέιλι

Η πρώην υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων προκειμένου να είναι η υποψήφια του κόμματος για τον Λευκό Οίκο στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, η Νίκι Χέιλι, παρότι καταφέρθηκε με σκληρές εκφράσεις εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πορεία της εκστρατείας, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως θα τον ψηφίσει.

Εξήγησε πως θα επιλέξει τον υποψήφιο «που θα υποστηρίζει τους συμμάχους μας και θα φροντίζει να λογοδοτούν οι εχθροί μας, που θα κάνει ασφαλή τα σύνορα —όχι άλλες δικαιολογίες—, που θα υποστηρίζει τον καπιταλισμό και την ελευθερία», κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε συντηρητικό ινστιτούτο.

«Ο Τραμπ δεν είναι τέλειος στα ζητήματα αυτά. Το έχω πει καθαρά επανειλημμένα», συνέχισε η Νίκι Χέιλι.

Αλλά κατ’ αυτήν ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο «Μπάιντεν είναι καταστροφή. Θα ψηφίσω επομένως τον Τραμπ», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, η πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ απηύθυνε προειδοποίηση στον πρώην αρχηγό του κράτους (2017-2021).

Ο κ. Τραμπ καλά θα έκανε, κατά την άποψή της, να «τείνει το χέρι στα εκατομμύρια ανθρώπους που με ψήφισαν και συνεχίζουν να με υποστηρίζουν, όχι να υποθέσει πως θα τον ταχθούν» αυτόματα μαζί του, είπε.

Η ανακοίνωση ίσως σημάνει το ξαναμοίρασμα της τράπουλας σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο ή την υποψήφια της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς για την αντιπροεδρία, μολονότι ο κ. Τραμπ ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως η κυρία Χέιλι δεν συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει στο ψηφοδέλτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

