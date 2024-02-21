Σοβαρός τραυματισμός για τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο

Όχι, δεν αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή τον Λιονέλ Μέσι η είδηση. Προφανώς ο Πορτογάλος και ο Αργεντινός έχουν βγάλει πολλά χρήματα από το ποδόσφαιρο, αλλά η περιουσία τους δεν αγγίζει ούτε στο ελάχιστο εκείνη του Φαΐκ Μπολκιάχ.

Βλέπετε, ο 25χρονος εξτρέμ της ταϊλανδέζικης Ρατσαμπούρι αποτελεί τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή παγκοσμίως, καθώς είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι και η περιουσία του υπολογίζεται στα 18 δισεκατομμύρια ευρώ...

Τα χρήματα βέβαια δεν παίζουν μπάλα ούτε σου εξασφαλίζουν... τύχη, με τον 26χρονο μεσοεπιθετικό να τραυματίζεται σοβαρά στο πόδι στην αναμέτρηση με την Πολίς Τέρο και να υποβάλλεται σε εγχείρηση.

Το χρονικό διάστημα απουσία του πρίγκιπα του Μπρουνέι δεν έχει γίνει γνωστό, αν και είναι σαφές πως θα έχει πράγματα να κάνει κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του!

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο Μπολκιάχ είχε περάσει από τα τμήματα υποδομής της Σαουθάμπτον, της Τσέλσι και της Λέστερ, ενώ αγωνίστηκε στη συνέχεια στη Μαρίτιμο, προτού πάει στην Ταϊλάνδη για να παίξει αρχικά στην Τσονμπούρι και εν συνεχεία στη Ρατσαμπούρι.

He is the richest player in the world, but now he's injured 😬 https://t.co/JGqNKFM57n — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 21, 2024

