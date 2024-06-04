Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο η είδηση ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φέρεται να πλήρωσε το αστρονομικό ποσό των 150 εκατομμυρίων στερλίνων, για να αποκτήσει ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα ξενοδοχεία στην Ευρώπη, το «Vouni Palace Casino» που βρίσκεται στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η εξαγορά του ξενοδοχείου έγινε από την εταιρεία Film Heritage Inc., η οποία όπως υποστηρίζουν είναι ιδιοκτησίας του Ουκρανού προέδρου και έχει έδρα την πόλη Μπελίζ.

Η εξαγορά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου, ενώ πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων πάνω στην ακτή της Κερύνειας, το οποίο πέραν των γνωστών ξενοδοχειακών υποδομών, διαθέτει μεγάλη γκάμα παιχνιδιών καζίνο από το 2006.

«Το 2019 ο Ζελένσκι παρέδωσε τις μετοχές που κατείχε στη Film Heritage»

Αξίζει, όμως, να αναφερθεί πως σύμφωνα με τα Pandora Papers, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι συνεργάτες του κατείχαν ένα δίκτυο offshore εταιρειών που σχετίζονταν με τις δραστηριότητές τους, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Κύπρο και την Μπελίζ. Ο σημερινός επικεφαλής βοηθός του Ζελένσκι, Σερχί Σέριφ, καθώς και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της χώρας, ήταν μέρος του υπεράκτιου αυτού δικτύου, μέσω του οποίου προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων στο Λονδίνο.

Ωστόσο, κατά την εκλογή του το 2019, ο Ζελένσκι παρέδωσε τις μετοχές του στον Σέφιρ, αλλά οι δυο τους φαίνεται να έχουν κάνει συμφωνία ώστε η οικογένεια του προέδρου της Ουκρανίας να συνεχίσει να λαμβάνει χρήματα από την offshore.

Πηγή: skai.gr

