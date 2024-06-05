Η Kris Jenner με μπικίνι – Ένα από τα χειρότερα photoshop που έχουμε δει ποτέ…

Η Kris Jenner κατηγορήθηκε από τους θαυμαστές της ότι έκανε photoshop σε μια φωτογραφία της με μαγιό, καθώς έκανε το λάθος η ίδια να «ανεβάσει» τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα γενέθλια της φίλης της, Shelli Azoff.

«Μοιραστήκαμε τόσες απίστευτες αναμνήσεις τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες και είμαι ευγνώμων για τη φιλία σου και την αγάπη, το γέλιο, τη χαρά, την υποστήριξη, τη διασκέδαση και τις ατελείωτες εκπλήξεις που έφερες στη ζωή μου.

Είσαι η πιο καταπληκτική μητέρα, γιαγιά, φίλη, σύζυγος, αδελφή, θεία και ένας από τους πιο αστείους, έξυπνους και γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Jenner στην ανάρτησή της.

Ωστόσο, οι θαυμαστές της με το που είδαν τη φωτογραφία άρχισαν να την «κράζουν» για photoshop και μάλιστα… αποτυχημένο. «Μήπως η Kris έκανε δουλειά στο στήθος ή απλά photoshop;», έγραψε με χιούμορ ένας χρήστης.

Δυστυχώς, πολλοί followers κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εικόνα είχε υποστεί επεξεργασία, αλλά για τη μαμά των Καρντάσιαν δεν έχει καμία απολύτως σημασία.

Πηγή: skai.gr

