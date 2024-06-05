Σάλος στην Τουρκία επειδή η κρατική τηλεόραση έδειξε το ντεκολτέ μιας γυναίκας

Ένα ντεκολτέ σε πανηγυρισμούς σε αγώνα βόλεϊ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Μάλιστα, η τουρκική κρατική τηλεόραση απολογήθηκε και δήλωσε πως δεν φταίει και πως η εικόνα δεν έχει σχέση με την πολιτική της, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Mα σε μια ζωντανή μετάδοση έτυχε κάτι, και πήγε και έβγαλε ανακοίνωση η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Τα στήθη μιας γυναίκας προκάλεσαν την ένταση; Kαι η κρατική τηλεόραση έκανε ανακοίνωση από την επίσημη ιστοσελίδα».

EΡΤΟΥΓΡΟΥΛ ΟΖΚΙΟΚ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ- ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ HURRIYET: «Λυπάμαι, ντρεπόμαστε για τη συγγνώμη σας. Νομίζω ότι με αυτήν την αστεία συγγνώμη που δημοσιεύσατε έχετε γράψει το όνομά σας σε ένα εξαιρετικό μέρος στην ιστορία των παγκόσμιων μεταδόσεων με αυτήν την αστεία συγγνώμη που δημοσιεύσατε σε μια κλειστή αίθουσα για ένα ελαφρώς αποκαλυπτικό φόρεμα. Αν μπορούσαμε να μάθουμε γιατί το κάνατε αυτό, και από ποιον πήρατε εντολή;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.