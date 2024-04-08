H διεκδίκηση του τίτλου σε... χάρτη: Οι αγώνες των big-4 στα playoffs

Ολοταχώς για το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα όλων των εποχών οδεύει η φετινή Stoiximan Super League.

Αν και πιστέψαμε ότι το περσινό δραματικό φινάλε ήταν ανεπανάληπτο, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερο «θρίλερ» στη σεζόν που διανύουμε.

Μετά τα αποτελέσματα λοιπόν στην 4η αγωνιστική των playoffs, είναι ασφαλές το συμπέρασμα ότι και οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου (άλλος με περισσότερες και άλλος με λιγότερες πιθανότητες) είναι μέσα στο κόλπο.

Κι επειδή το πρόγραμμα σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει καθοριστικό ρόλο, ας δούμε τα εναπομείναντα παιχνίδια ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ως το τέλος (την ώρα που στριμώχνονται σε απόσταση 4 πόντων στην κατάταξη).

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 67

ΑEK 66

Παναθηναϊκός 65

Ολυμπιακός 63

Το πρόγραμμα ως τη λήξη των playoffs

ΠΑΟΚ

-Ολυμπιακός (Μ)

-Ολυμπιακός (Ε)

-Λαμία (Ε)

-ΑΕΚ (Μ)

-Παναθηναϊκός (Μ)

-Άρης (Ε)

ΑΕΚ

-Άρης (Μ)

-Άρης (Ε)

-Παναθηναϊκός (Μ)

-ΠΑΟΚ (Ε)

-Ολυμπιακός (Ε)

-Λαμία (Μ)

Παναθηναϊκός

-Λαμία (Μ)

-Λαμία (Ε)

-ΑΕΚ (Ε)

-Άρης (Μ)

-ΠΑΟΚ (Ε)

-Ολυμπιακός (Μ)

Ολυμπιακός

-ΠΑΟΚ (Ε)

-ΠΑΟΚ (Μ)

-Άρης (Ε)

-Λαμία (Μ)

-ΑΕΚ (Μ)

-Παναθηναϊκός (Ε)



*Το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 1/5 (αντί για τις 14/4)

