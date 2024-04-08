«Ανανεώνει με Γκριγκόνις μέχρι το 2027 ο Παναθηναϊκός»

Κάτοικος Ελλάδας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR θα παραμείνει ο Μάριους Γκριγκόνις για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα τουλάχιστον με το «15min»…

Συγκεκριμένα, το λιθουανικό Μέσο αναφέρει ότι ο 30χρονος γκαρντ έχει ήδη συμφωνήσει με τους «πράσινους» για την επέκταση του συμβολαίου του, υπογράφοντας νέο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027!

Εξέλιξη, βέβαια, η οποία θα πρέπει να θεωρείται και… αναμενόμενη, με βάση την κοινή επιθυμία των δύο πλευρών να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, όπως έχει καταγραφεί μέσω και του ρεπορτάζ.

Εφόσον, δε, συμβεί αυτό, τότε ο Γκριγκόνις θα κλείσει πενταετία στον Παναθηναϊκό, ερχόμενος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το καλοκαίρι του 2022.

Ο Λιθουανός άσος μετράει φέτος 10,1 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 58% στα δίποντα, 44% στα τρίποντα και 90% στις βολές ανά 26:49 λεπτά συμμετοχής σε 33 παιχνίδια στην Euroleague με τη φανέλα του «εξάστερου».

