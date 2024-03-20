Πρόβλημα με Κουλιεράκη: Εγκατέλειψε την προπόνηση της Εθνικής

Με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα την προετοιμασία για τον αγώνα της Πέμπτης με το Καζακστάν (21:45) στην Opap Arena.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αποχώρησε με ενοχλήσεις στους κοιλιακούς από την προπόνηση και πήγε να δεχτεί τη φροντίδα των γιατρών. Ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του, αλλά όπως γίνεται αντιληπτό είναι απίθανο να είναι διαθέσιμος τουλάχιστον για τον αυριανό αγώνα και… βλέπουμε για αυτόν της Τρίτης, εφόσον η ελληνική ομάδα προκριθεί στον τελικό.

Ο Γκουστάβο Πογέτ φαίνεται πως θα εμπιστευτεί το κλάσικο δίδυμο των Χατζηδιάκου και Μαυροπάνου, ωστόσο ο Κουλιεράκης είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο ομοσπονδιακός προπονητής πιστεύει πολύ και θα ήταν μια πολύτιμη λύση.

