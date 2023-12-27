Ελεύθερος και επίσημα από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν ο Μόργκαν-Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ

Άνοιξε ο… δρόμος για την απόκτηση του Τζόρνταν Μόργκαν από την ΑΕΚ Betsson BC.

Ο Αμερικανός σέντερ με το διαβατήριο Σλοβενίας, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ένωση, έμεινε ελεύθερος από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, καθώς η τελευταία ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Λίγα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επισήμως την απόκτησή του.

Ο 32χρονος ψηλός μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του Κράσνονταρ, όπου μέτρησε 16 ματς στη VTB League, έχοντας κατά μέσο όρο 6,2 πόντους και 4 ριμπάουντ.



Στο μεταξύ, ο Μόργκαν γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς τη σεζόν 2016/17 αγωνίστηκε στην Κύμη.

Το γεγονός αυτό, όπως και η μεγάλη εμπειρία που έχει από τα ευρωπαϊκά παρκέ, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να αποτελέσει τον «εκλεκτό» για τη φροντ λάιν των «κιτρινόμαυρων», μετά την αποχώρηση του Εμφιόντου Καμπενγκέλε, για τη Βενέτσια.

