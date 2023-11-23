Εκτός έδρας ο δεύτερος «τελικός» της Εθνικής για πρόκριση στο Euro

Μακριά από το «σπίτι» της θα διεκδικήσει η Εθνική την πρόκριση στο Euro, εφόσον φτάσει στον τελικό των πλέι-οφ.

Από την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νιόν προέκυψε ότι ο γηπεδούχος στο ματς που θα κρίνει το εισιτήριο της διοργάνωσης θα προκύψει από τον άλλο ημιτελικό.

Σε περίπτωση λοιπόν που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικρατήσει του Καζακστάν, θα πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία του στα γήπεδα της Γερμανίας είτε στη Γεωργία, είτε στο Λουξεμβούργο.

Θυμίζεται ότι το πρώτο ματς των πλέι-οφ είναι ορισμένο στις 21 Μαρτίου στην OPAP Arena, ενώ ο τελικός (στον οποίο θα συναντηθούν οι νικητές των δυο ημιτελικών) είναι προγραμματισμένος για τις 26 Μαρτίου.

