Παναθηναϊκός: Πέρσι το «μομέντουμ» ήταν «πράσινο» - Ποιες είναι οι συμπτώσεις

Το πρωτάθλημα της Superleague επανέρχεται μετά από την διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων και φτάνουμε αισίως στην 12η αγωνιστική την επόμενη Κυριακή.

Ο Παναθηναϊκός πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα αντιμετωπίσει στον Άρη, με σκοπό βεβαίως, άλλο ένα τρίποντο.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την περσινή αγωνιστική περίοδο, στο πλαίσιο της 6η αγωνιστικής (2/10/22), επικράτησε κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το μομέντουμ ήταν «πράσινο», με σκορ 1-2.

Εκεί ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με δύο τέρματα του Αϊτορ Κανταλαπιέντρα

