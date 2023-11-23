Τη διοργάνωση μπάσκετ για όλους τη σεζόν 2023 - 2024, εγκαινιάζουν η ΔΕΗ και το Eurohoops σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη.

Η διοργάνωση έχει τίτλο «ΔΕΗ 3x3 Power to the Hood by Eurohoops», ενώ το πρώτο τζάμπολ θα δοθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Κορυδαλλό ενώ η συνέχεια, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, θα δοθεί στη Βούλα.

Στη διοργάνωση, θα συμπεριληφθούν 9 ακόμα περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Η συμμετοχή στη διοργάνωση είναι δωρεάν ενώ οι εγγραφές για τα παιχνίδια 3x3 στις 2/12 στον Κορυδαλλό έχουν ήδη ξεκινήσει, περιλαμβάνοντας 3 μικτές ηλικιακές κατηγορίες: 10-13 ετών, 14-17 ετών, και 18+ ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δημιουργήσουν τις ομάδες τους και να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, συμμετέχοντες, επισκέπτες και απλοί θεατές, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε παράλληλες δράσεις, όπως τα Shooting challenges, να απολαύσουν street style dance shows μαζί με πολλή μουσική και αναμνηστικά δώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.