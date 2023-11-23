«Βγήκαμε, είναι αδύναμος αλλά ελπίζουμε» - Η ανάρτηση του γιου του Νεστορίδη

Ο Κώστας Νεστορίδης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Ο γιος του ανέβασε στο προφίλ του στο Facebook ένα ποστ στο οποίο ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του.

«Βγήκαμε...!!! Είναι πολύ αδύναμος αλλά ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά.!!! Σάς ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τίς ευχές καί τό ενδιαφέρον για την υγεία του Πατέρα μου.. Καλημέρα.!!», έγραψε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.