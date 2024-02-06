Εκδικάστηκε στο CAS η υπόθεση του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Εκδικάστηκε σήμερα ενώπιον του CAS η προσφυγή του Ολυμπιακού κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για κατακύρωση του αγώνα υπέρ του Παναθηναϊκού με 3-0 και αφαίρεση ενός βαθμού από τους Πειραιώτες, αναφορικά με το ντέρμπι που είχε διακοπεί στο 49’ με το σκορ 1-1 μετά από ρίψη κροτίδας.

Εξετάστηκε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ως μάρτυρας ο Κώστας Καραπαπάς και πλέον αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Ελβετικού Δικαστηρίου – που λογικά θα γίνει γνωστή πριν την έναρξη των playoffs της Stoiximan Super League.

