Εκδικάστηκε στο CAS η υπόθεση του Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Εκδικάστηκε στο CAS η προσφυγή του Ολυμπιακού κατά της τιμωρίας που του επιβλήθηκε για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός

Εκδικάστηκε σήμερα ενώπιον του CAS η προσφυγή του Ολυμπιακού κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για κατακύρωση του αγώνα υπέρ του Παναθηναϊκού με 3-0 και αφαίρεση ενός βαθμού από τους Πειραιώτες, αναφορικά με το ντέρμπι που είχε διακοπεί στο 49’ με το σκορ 1-1 μετά από ρίψη κροτίδας.

Εξετάστηκε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ως μάρτυρας ο Κώστας Καραπαπάς και πλέον αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Ελβετικού Δικαστηρίου – που λογικά θα γίνει γνωστή πριν την έναρξη των playoffs της Stoiximan Super League.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: CAS Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
