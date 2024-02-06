Δεύτερο μετάλλιο για την Ευαγγελία Πλατανιώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα.

Η 29χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του ελεύθερου σόλο μετά το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα το περασμένο Σάββατο.

Η Πλατανιώτη με τη μουσική του «ΖΟΡΜΠΑ» και το συρτάκι του Μίκη Θεοδωράκη κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα κα θα επιστρέψει με δύο μετάλλια στην Ελλάδα.

Δείτε την απονομή του μεταλλίου:

