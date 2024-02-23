Έγραψε ιστορία ο Γιόκιτς: Έχει τριπλ-νταμπλ απέναντι σε όλες τις ομάδες του ΝΒΑ

Στη μακρά λίστα των θυμάτων του πρόσθεσε τους Γουίζαρντς ο Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 130-110 έχοντας 21 πόντους, 19 ριμπάουντ και 15 ασίστ και πλέον έχει κάνει τριπλ-νταμπλ απέναντι σε όλες τις ομάδες της λίγκας.

Nikola Jokic achieved a triple-double in tonight's game, marking a triple-double against every team he has faced in his career.



He is now the third player in history to achieve this feat, standing alongside Russell Westbrook and LeBron James.#NBA #MileHighMagic pic.twitter.com/hp4R50Axrq February 23, 2024

Αυτό είναι κάτι που μόνο άλλοι τρεις παίκτες έχουν πετύχει στην ιστορία, ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ και ο Μορίς Στόουκς. Ο «Τζόκερ» έφτασε τα 137 τριπλ-νταμπλ, εκ των οποίων έχει 16 φέτος. Τα περισσότερα τα έχει πετύχει απέναντι στους Πέλικανς, με δέκα.

