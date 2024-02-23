ΑΕΚ: Οι σκέψεις Αλμέιδα για Λαμία

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία για τον αγώνα στη Λαμία το Σάββατο (19:00) με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των διωκτών της.

Ο Ματίας Αλμέιδα έχει και πάλι αρκετά ονόματα στο απουσιολόγιο. Λιβάι Γκαρσία και Λάζαρος Ρότα δεν προπονήθηκαν ούτε χθες και μοιάζει απίθανο να μπουν στην αποστολή, ενώ εκτός μάχης παραμένουν οι τραυματίες Μουκουντί και Ζίνι. Αντίθετα, επανήλθε ο Μήτογλου κι έτσι υπάρχει μια επιπλέον λύση στα στόπερ, ενώ διαθέσιμοι θα είναι και πάλι οι Πόνσε και Σιμάνσκι.

Σε ό,τι αφορά στο βασικό σχήμα, ο Στάνκοβιτς θα είναι στο τέρμα, με τους Σιντιμπέ και Πήλιο στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ Βίντα και Κάλενς θα είναι τα στόπερ. Στο κέντρο δύσκολα θα σπάσει το δίδυμο των Γιόνσον-Πινέδα, αλλά δεν είναι απίθανο να πάρει λεπτά (πιθανότατα ως αλλαγή) ο Σιμάνσκι. Ο Γκατσίνοβιτς είναι μεγάλο φαβορί για αριστερά, δεξιά θα βρεθεί ένας εκ των Ελίασον ή Άμραμπατ και ο Τσούμπερ θα κινείται πίσω από τον Πόνσε.

Δύσκολα αναμένονται εκπλήξεις και ίσως γίνει ένα σχετικό ροτέισον στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Opap Arena, αφού την επόμενη Κυριακή ακολουθεί το πιο δύσκολο ματς με τον Άρη στο «Βικελίδης» για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

