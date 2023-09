«Έφυγε» στα 42 του ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μπράντον Χάντερ

Θλίψη στο χώρο του μπάσκετ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Μπράντον Χάντερ.

Ο Αμερικανός «έφυγε» από τη ζωή λίγο πριν κλείσει τα 43 χρόνια ζωής, με τον προπονητή των Οχάιο Μπόμπκατς, να επιβεβαιώνει τα δυσάρεστα νέα μέσω ανάρτησης του στα social Media.

Ο Χάντερ που μεταξύ άλλων αγωνίστηκε και στη χώρα μας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είχε επιλεγεί στο ντραφτ του 2003 από τους Σέλτικς, ενώ αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν διευκρινιστεί.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.



- The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA