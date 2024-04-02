Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα σε Κούγια και Κόρινθο

Απολογούμενος στην αθλητική δικαιοσύνη για τις συμπεριφορές του στα γήπεδα θα βρεθεί για μια ακόμη φορά ο Αλέξης Κούγιας.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Νικόλαος Μαργαρίτης, άσκησε πειθαρχική δίωξη στον γνωστό ποινικολόγο ως αξιωματούχο της Κορίνθου, για παράνομη είσοδο στο γήπεδο και υβριστική συμπεριφορά στο παιχνίδι με τον Παναργειακό.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Άσκησης Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Αντεισαγγελέας Νικόλαος Μαργαρίτης, άσκησε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος:

α) του Αλεξίου Κούγια και,

β) του σωματείου “ΠΑΣ Κόρινθος”.

Η Πειθαρχική Δίωξη ασκείται διότι την 16-3-2024 στην Κόρινθο όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΣ Κόρινθος - Παναργειακός στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, ο Αλέξιος Κούγιας:

1) ως αξιωματούχος της ομάδας “ΠΑΣ Κόρινθος”, παραβίασε την ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια που του είχε επιβληθεί (υπ’ αριθμ. 12/2024 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ). Το δε σωματείο είναι αντικειμενικά υπεύθυνο για τη μη τήρηση της ως άνω απαγόρευσης.

2) ως αξιωματούχος της ομάδας “ΠΑΣ Κόρινθος” που δεν είχε δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια, προ της ενάρξεως του αγώνα προέβη σε υβριστική συμπεριφορά προς θεατές και αξιωματούχους της ομάδας “Παναργειακός”.

Οι ως άνω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται πειθαρχικά από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 11§§7,8, 12§1 σε συνδ. με αρ. 11§2 και με αρ. 10§1 στοιχ.β, 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο».

