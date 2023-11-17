Διαψεύδει η ΑΕΚ το τουρκικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για Μπακαμπού

Στη διάψευση του δημοσιεύματος της Sabah για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Μπακαμπού προχώρησε η Ένωση. Από την ομάδα χαρακτηρίζουν ως αβάσιμα τα όσα λένε στην Τουρκία για τον Κονγκολέζο επιθετικό της Γαλατασαράι και το χαρακτηρίζουν ως ανύπαρκτο.

Θυμίζουμε ότι το τουρκικό δημοσίευμα ανέφερε ότι η ελληνική ομάδα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μπακαμπού, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από την Γαλατασαράι δεν θα είχαν πρόβλημα να παραχωρήσουν τον παίκτη για τον οποίο είχαν πολύ υψηλές προσδοκίες αλλά αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την παρουσία του στα γήπεδα.

