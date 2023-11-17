Άρης: Κλινήρης ο Kάρλσον, «μπήκαν» Οντουμπάτζιο-Πάβιτσιτς

Πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου περιλάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής (17/11) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.



Με τους «κίτρινους» να ξεκινούν με ενεργοποίηση, για να συνεχίσουν με ταχύτητες, ασκήσεις επιθετικής μετάβασης και να ολοκληρώσουν με παιχνίδια μικρών σχέσεων και χώρων.

Ο Ντέιβιντ Μόμπεργκ Κάρλσον δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση, λόγω ίωσης, ενώ αντιθέτως οι Μόουζες Οντουμπάτζιο και Ντομαγκόι Πάβιτσιτς ακολούθησαν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.



Παράλληλα, οι Φράνκο Φεράρι, Λούκας Ρουπ, Ρόναλντ Ματαρίτα και Μάνου Γκαρθία συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα.



Αύριο, Σάββατο, το πρόγραμμα των παικτών του Άρη περιλαμβάνει παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την ομάδα Κ19 το πρωί στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.