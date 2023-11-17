Πρωτοφανής στα χρονικά της Premier League ποινή επιβλήθηκε στην Έβερτον. Τα «ζαχαρωτά» τιμωρήθηκαν με αφαίρεση δέκα βαθμών για παραβίαση κάποιων κανονισμών που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των συλλόγων.



Παρότι η παραβίαση δεν έγινε επίσημα γνωστή, αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Έβερτον αφορά στην πληρωμή τόκων σχετικά με το κόστος κατασκευής του νέου γηπέδου της ομάδας. Ο σύλλογος έκανε αμέσως γνωστό πως πρόκειται να καταθέσει έφεση.

Η απόφαση αυτή φέρνει την Έβερτον στη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς πριν την ποινή ήταν 14η και στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη. Πλέον ισοβαθμεί στην τελευταία θέση με την Μπέρνλι με 14 βαθμούς, πίσω από την 17η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και την 16η Λούτον.



Μόλις δύο ομάδες στο παρελθόν έχουν τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών στην ιστορία της Premier League: η Μίντλεσμπρο με -3 το 1996/97 και η Πόρτσμουθ με -9 τον Μάρτιο του 2010.

