Κατέθεσε προσφυγή κατά του ΠΑΣ Γιάννινα ο Τσιντώτας

Στα άκρα οι σχέσεις του Παναγιώτη Τσιντώτα με την πρώην ομάδα του, τον ΠΑΣ Γιάννινα.



Ο Έλληνας πορτιέρε, λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του από την ομάδα της Ηπείρου, κατέθεσε προσφυγή προκειμένου να λάβει τα δεδουλευμένα του, με την υπόθεση να εξετάζεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, τη Δευτέρα (20/11, 16:00).

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση της διοίκησης του ΠΑΣ Γιάννινα είναι να πληρώσει ένα μέρος από τα δεδουλευμένα στον Παναγιώτη Τσιντώτα, ώστε να πάρει αναβολή η εκδίκαση και να αποφύγουν οι δυο ομάδες τη δικαστική διαμάχη.Θυμίζουμε ότι ο 30χρονος τερματοφύλακας, αγωνίστηκε στον ΠΑΣ στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, καταγράφοντας

