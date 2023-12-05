Το οριακό σημείο που έχουν φτάσει με την αντιμετώπιση από τους παράγοντες και οδήγησε στην απόφαση αποχής από τα παιχνίδια περιγράφουν οι Έλληνες διαιτητές.



Στην επιστολή τους προς την ΚΕΔ οι ρέφερι εξηγούν με χαρακτηριστικό τρόπο γιατί δήλωσαν ομαδικό κώλυμα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν έως ότου εξασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:



«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της ΚΕΔ



Αξιότιμα μέλη της ΚΕΔ,



Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες και ξένοι διαιτητές όπως επίσης και μέλη της εκάστοτε ΚΕΔ έχουν γίνει μόνιμος στόχος, σάκος του μποξ και αποδιοπομπαίος τράγος μετάθεσης των ευθυνών.



Ανακοινώσεις που μένουν ατιμώρητες, προπηλακισμοί, bulling, καταστροφή χαρακτήρων, απειλές, λεκτικές και φυσικές επιθέσεις, άγνοια βασικών κανονισμών των κανόνων παιχνιδιού, άγνοια βασικών κανόνων λειτουργίας του VAR είναι μόνο λίγα από αυτά που έχουν καταστήσει το κλίμα τοξικό για ποδόσφαιρο.



Τα συμβάντα του τελευταίου μήνα, με την βομβιστική επίθεση στο σπίτι και το μαγαζί του διαιτητή Ανδρέα Γκάμαρη αλλά και τις απειλές που δέχθηκε ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου και η οικογένεια του μετά τον αγώνα της Super League 1 στις 3/12/2023 Βόλος- Ολυμπιακός είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Στο παρελθόν έγιναν συναντήσεις, πήραμε υποσχέσεις αλλά δυστυχώς τα πράγματα οδεύουν όχι απλά προς το χειρότερο αλλά περισσότερο προς τον γκρεμό. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες ώστε οι Έλληνες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές της 1ης κατηγορίας να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους με ασφάλεια.



Ως συνέπεια των ανωτέρω το σώμα διαιτητών και βοηθών διαιτητών 1ης κατηγορίας έχει λάβει την απόφαση να μην ασκήσει τα καθήκοντα του σε κανένα αγώνα ξεκινώντας από την 14η αγωνιστική της Super League 1 και μέχρι οι συνθήκες να καταστούν ομαλές για την σωματική ακεραιότητα μας!



Στόχος όλων από αυτήν μας την ενέργεια είναι να προστατεύσουμε εμάς και τις οικογένειές μας.



Γι’ αυτό το λόγο:



- Παρακαλούμε άμεσα σε συνάντηση με τους Πρόεδρο ΕΠΟ, Πρωθυπουργό, Υπ. Δημοσίας τάξεως και Υπουργό Αθλητισμού.



- Να απαγορεύονται και να τιμωρούνται οι επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων ομάδων κατά την δημοσίευση των ορισμών, πριν και μετά των αγώνων.



- Άμεση εξιχνίαση των υποθέσεων ΒΙΑΣ κατά αξιωματούχων διαιτησίας».

