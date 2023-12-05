Παναθηναϊκός: «Χαιρετίζουμε την απόφαση των διαιτητών – Να καταθέσουν στον Άρειο Πάγο»

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση των διαιτητών να απέχουν από τα καθήκοντα τους την επόμενη αγωνιστική, μετά τις σοβαρότατες απειλές κατά της ζωής και της οικογένειας του, που δέχθηκε ο διαιτητής κ. Αναστάσιος Παπαπέτρου», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Προκειμένου, η απόφαση τους να αποτελέσει έναυσμα για ουσιαστική κάθαρση στο ποδόσφαιρο, καλούμε όλους τους διαιτητές που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα οιασδήποτε μορφής βία ή πίεση σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους απο οιαδήποτε ομάδα ή παράγοντα, να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά γεγονότα στην έρευνα που διεξάγεται από τον αξιότιμο κ. Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν σιωπήσουν και μείνουν για άλλη μια φορά ατιμώρητοι οι δράστες των απειλών και της βίας εις βάρος τους, είναι απολύτως βέβαιο ότι τέτοια περιστατικά θα συνεχιστούν αμείωτα και το ελληνικό ποδόσφαιρο θα παραμείνει όμηρο της ανομίας και της διαφθοράς».

Πηγή: skai.gr

