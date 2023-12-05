Οριστικό: Δεν σφυρίζουν οι διαιτητές το Σαββατοκύριακο

Την πρόθεσή τους για κινητοποιήσεις θα υλοποιήσουν οι διαιτητές της Stoiximan Super League.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, ήρθαν σε γνώση της Αστυνομίας και της UEFA οι καταγγελίες του Τάσου Παπαπέτρου για απειλές εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του.

Οι Έλληνες ρέφερι δεν αρκούνται σ’ αυτό και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιθέσεις εναντίον τους, θα απέχουν από τα παιχνίδια της προσεχούς αγωνιστικής.

Γι' αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, δήλωσαν ομαδικό κώλυμα, με τη σχετική απόφαση να λαμβάνεται ομόφωνα και να έχει κοινοποιηθεί ήδη στον επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.