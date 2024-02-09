Πρώτος στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου που παρουσίασε η ιστοσελίδα Sportico είναι ο «βασιλιάς» του ποδοσφαίρου Cristiano Ronaldo. Ο 39χρονος παίκτης της Αλ Νασρ κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση καθώς είχε έσοδα 275 εκατομμύρια δολάρια. Τις δύο προηγούμενες χρονιές βρισκόταν σταθερά στην τρίτη θέση.

Η πεντάδα της λίστας όπως είναι φυσικό περιλαμβάνει τρία «αστέρια» του ποδοσφαίρου, τον Cristiano, τον Messi και τον Mbappe.

Οι εκτιμήσεις αφορούν τα κέρδη των αθλητών κατά τη διάρκεια του περσινού ημερολογιακού έτους και οι βαθμολογίες βασίστηκαν σε κέρδη 12 μηνών μεταξύ Ιουνίου 2021 και Μαΐου 2022. Ο μισθός και τα χρηματικά έπαθλα περιλαμβάνουν όλα τα μπόνους που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών, των κινήτρων, των πλέι οφ και των αμοιβών για παιχνίδια All-Star.

Στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, οι αναγραφόμενοι μισθοί αντικατοπτρίζουν τους σταθμισμένους μέσους όρους των βασικών μισθών κατά τη διάρκεια των σεζόν 2022-23 και 2023-24, καθώς και τα μπόνους που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2023. Οι μισθοί που αναφέρονται είναι ένας συνδυασμός δύο εποχών με βάση τα εκτιμώμενα προγράμματα πληρωμών.

Στη δεύτερη θέση είναι ο ισπανός παίκτης γκολφ Jon Rahm με 203 εκατομμύρια δολάρια.Τρίτος έρχεται ο Λιονέλ Μέσι με 130 εκατομμύρια δολάρια

Η τέταρτη θέση ανήκει στον θρύλο του μπάσκετ Λεμπρον Τζέιμς με 125 εκατομμύρια δολάρια και στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαμπέ με 125 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην όγδοη θέση με 88 εκατομμύρια δολάρια. O Max Verstappen έρχεται 15ος με 75 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

