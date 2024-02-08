Πογέτ: «Δύσκολος όμιλος, αλλά έχουμε περισσότερες εμπειρίες

Στη δυσκολία του ομίλου της Εθνικής μας ομάδας στο Nations League 2024-25 που την έφερε αντίπαλο με Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γουστάβο Πογέτ.

Παράλληλα, ο Ουρουγουανός ομοσπονδιακός εκλέκτορας τόνισε ότι η «γαλανόλευκη» έχει προσθέσει σημαντικές εμπειρίες από τους αγώνες των ευρωπαϊκών προκριματικών, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θέλει γεμάτες εξέδρες.

«Είμαι χαρούμενος γιατί συνάντησα πολλούς ανθρώπους που γνωρίζω, παλιούς συμπαίκτες και αντιπάλους και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Όσον αφορά την κλήρωση, σκέφτομαι ήδη τις δυσκολίες του επόμενου Nations League. Άλλωστε, από την στιγμή που ανεβήκαμε κατηγορία, είχαμε συνειδητοποιήσει ότι θα αντιμετωπίσουμε πιο δυνατούς αντιπάλους. Πιστεύω όμως ότι έχουμε περισσότερες εμπειρίες από τα παιχνίδια με τη Γαλλία και την Ολλανδία, τις οποίες αντιμετωπίσαμε στα προκριματικά του EURO, αλλά και την Ιρλανδία, την οποία μάλιστα θα αντιμετωπίσουμε ξανά.

Είναι ένας δύσκολος όμιλος και πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Οι ποδοσφαιριστές μας οφείλουν να δείξουν αυτοπεποίθηση απέναντι σε αυτή την πρόκληση, καθώς θα αγωνιστούν με αντιπάλους κάποιους από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης.

Τα παιχνίδια θα μας δώσουν ακόμη περισσότερες εμπειρίες και ελπίζω να επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο. Θέλουμε γεμάτες τις εξέδρες, καθώς όσο πιο δυνατοί είναι οι αντίπαλοι τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας για να κερδίσουμε δύσκολα παιχνίδια. Οπότε ας δούμε αυτή την πιθανότητα. To Nations είναι λίγο πιο μακριά, εύχομαι αρχικά να νικήσουμε στα play-off και να ζήσουμε τις εμπειρίες του EURO».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.