Nations League: Στο 2ο γκρουπ της League Β η Ελλάδα με Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/2) στο Παρίσι η κλήρωση των ομίλων στις τέσσερις Λίγκες (League A, B, C και D) του Nations League 2024/25, με την Ελλάδα (που «ανέβηκε» κατηγορία στο προηγούμενο τουρνουά), να κληρώνεται στο 2ο γκρουπ της League B μαζί με την πανίσχυρη Αγγλία, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία, την οποία αντιμετώπισε και στα πρόσφατα προκριματικά του EURO2024.

Οι υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας θα ξεκινήσουν το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου 2024 με την 1η αγωνιστική και θα ολοκληρωθούν στο διάστημα 17-19 Νοεμβρίου 2024 με την 6η αγωνιστική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.