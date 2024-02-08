Έκοψαν την... όρεξη στο μισό ΝΒΑ οι Χοκς και κρατούν τον Ντεζούντε Μάρεϊ

Έκοψαν την... όρεξη στο μισό ΝΒΑ οι Ατλάντα Χοκς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, τα «γεράκια» πήραν την οριστική απόφαση να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Ντεζούντε Μάρεϊ και να μην μπουν σε καμία διαδικασία trade με άλλη ομάδα για τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο 27χρονος εκρηκτικός άσος αποτελούσε εδώ και εβδομάδες το.. μήλον της έριδος για αρκετές ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, καθώς, για την περίπτωσή του είχαν ενδιαφερθεί μεταξύ άλλων οι Λος Άντζελες Λέικερς και οι Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση των Χοκς αποφάσισε να διατηρήσει τον πρώην άσο των Σπερς στο δυναμικό της, δίνοντας ακόμα μία ευκαιρία στο δίδυμο με τον Τρέι Γιανγκ ώστε να εκπληρώσει τις προσδοκίες που υπάρχουν για αυτό το ομολογουμένως εξαιρετικό ντουέτο.

Φέτος, ο Μάρεϊ μετράει 21,4 πόντους, 5,2 ασίστ και 5,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 49 παιχνίδια της regular season, έχοντας βγει μπροστά το τελευταίο διάστημα για την ομάδα του σε πολλά παιχνίδια.

