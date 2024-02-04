Παναθηναϊκός: Χωρίς να σκοράρει ο Ολυμπιακός, δεν φεύγει αλώβητος από τη Λεωφόρο

Τα φετινά εντός έδρας του Παναθηναϊκού έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες.

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει γκολ και στα 9 ματς στη Λεωφόρο μέχρι τώρα. Έχει 7 συνεχόμενες νίκες στη σούπερλιγκα το “τριφύλλι”, εκεί που όμως δεν τα έχει καταφέρει στα ντέρμπι. Μαύρη τρύπα για τους “αιώνιους” τα ντέρμπι. Αξιωσημείωτο μάλιστα είναι πως δεν υπάρχει ματς που να έχουμε 0-1 γκολ.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.