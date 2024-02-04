Με το απόλυτο 4/4 ολοκλήρωσε η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της κόντρα στη Ρουμανία για το Davis Cup, εξασφαλίζοντας τον προβιβασμό στο World Group 1 του τουρνουά και βάζοντας πλώρη για την είσοδο στην κυρίως διοργάνωση το 2025!



Αυτός που πήρε την τελευταία νίκη ήταν ο 17χρονος Γιάννης Ξυλάς, που έκανε ντεμπούτο στο Davis Cup και νίκησε με 2-0 σετ τον Λούκα Πρέντα, βάζοντας τη δική του υπογραφή στον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας.

Μάλιστα, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ολόκληρη η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Πέτρο Τσιτσιπά, Αριστοτέλη Θάνο, Αλέξανδρο Σκορίλα, Γιάννη Ξυλά και Μιχάλη Περβολαράκη, χόρεψε συρτάκι, ώστε να πανηγυρίσει το εξαιρετικό διήμερο στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων.

