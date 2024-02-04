Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Davis Cup: Έκανε το 4/4 επί της Ρουμανίας η Ελλάδα και… χόρεψε συρτάκι - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Ξυλάς επιβλήθηκε του Λούκα Πρέντα με 2-0 σετ στο ντεμπούτο του στο Davis Cup και ολοκλήρωσε ιδανικά τον ελληνικό θρίαμβο επί της Ρουμανίας

Davis Cup

Με το απόλυτο 4/4 ολοκλήρωσε η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της κόντρα στη Ρουμανία για το Davis Cup, εξασφαλίζοντας τον προβιβασμό στο World Group 1 του τουρνουά και βάζοντας πλώρη για την είσοδο στην κυρίως διοργάνωση το 2025!

Αυτός που πήρε την τελευταία νίκη ήταν ο 17χρονος Γιάννης Ξυλάς, που έκανε ντεμπούτο στο Davis Cup και νίκησε με 2-0 σετ τον Λούκα Πρέντα, βάζοντας τη δική του υπογραφή στον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας.

Μάλιστα, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ολόκληρη η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Πέτρο Τσιτσιπά, Αριστοτέλη Θάνο, Αλέξανδρο Σκορίλα, Γιάννη Ξυλά και Μιχάλη Περβολαράκη, χόρεψε συρτάκι, ώστε να πανηγυρίσει το εξαιρετικό διήμερο στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τένις Στέφανος Τσιτσιπάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark