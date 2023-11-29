Τρομερό παιχνίδι, με φοβερό ρυθμό, εναλλαγές συναισθημάτων, έξι τέρματα, ένα δοκάρι και… κανέναν νικητή, αυτό που… άνοιξε την αυλαία σήμερα (29/11) στον 1ο όμιλο του Champions League ανάμεσα σε Γαλατάσαραϊ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην Κωνσταντινούπολη...

Με το τελικό 3-3 να αφήνει ικανοποιημένους τους ουδέτερους θεατές, την τουρκική ομάδα στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και τους φιλοξενούμενους ουραγούς, να πρέπει να κερδίσουν την 6η και τελευταία αγωνιστική την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου εντός έδρας για να συνεχίσουν δεδομένα στα ευρωπαϊκά Κύπελλα και μετά τον Δεκέμβριο!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε καλά στο παιχνίδι, παρά την καυτή ατμόσφαιρα στο «Αλί Σαμί Γεν» και χάρη σε εξαιρετική συνεργασία των Φερνάντες και Χόιλουντ, ο πρώτος πέρασε την μπάλα στον Γκαρνάτσο που άνοιξε το σκορ στο 11’ και έκανε… σεφτέ στο Champions League.

Ακολούθησε η χαμένη ευκαιρία για την ισοφάριση από πλευράς Γαλατάσαραϊ, με τον Ονάνα να βγάζει ενστικτωδώς την κεφαλιά του Τορέιρα στο δεύτερο δοκάρι τέσσερα λεπτά μετά.

Με τη μπάλα να… πηγαίνει πάνω κάτω, οι «κόκκινοι διάβολοι» πέτυχαν ένα καταπληκτικό γκολ με τον Φερνάντες, με τον «κεραυνό» του αρχηγού της από πλάγια θέση και αριστερά στο 18ο λεπτό να σημαίνει και το 0-2!

Ο… χορός των όμορφων τερμάτων συνεχίστηκε, πάντως, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζίγιες στο 29’, καθώς βάζοντας πολύ φάλτσο πέρασε την μπάλα από το τείχος και την έστειλε στην δεξιά γωνία του Ονάνα, μειώνοντας σε 1-2 για τους γηπεδούχους.

Μάλιστα, στο 43’ ο Ικάρντι βγήκε τετ α τετ με τον Ονάνα, τον νίκησε, κάνοντας το 2-2 αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, ορθώς, έστω και αν επρόκειτο για οριακή φάση.

Η Μάντσεστερ ξεκίνησε το ίδιο καλά και στην επανάληψη και κατάφερε να επανακτήσει το προβάδισμα των δύο τερμάτων στο 54’. Όταν έβγαλε μια υποδειγματική αντεπίθεση με τον Μπισάκα να γεμίζει από τα δεξιά και τον επερχόμενο ΜακΤόμινεϊ να βρίσκει δίχτυα με προβολή στο πρώτο δοκάρι, για πρώτη φορά στην καριέρα του στην διοργάνωση, κάνοντας το 1-3.

Όμως, οι γηπεδούχοι απάντησαν πάλι σχετικά άμεσα, ξανά με τον Ζίγιες, για μια ακόμα φορά με εκτέλεση φάουλ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση με τον Ονάνα να κάνει μεγάλη «γκέλα» και να σημειώνει, ουσιαστικά, αυτογκόλ στο 62ο λεπτό.

Δεν έμειναν εκεί, δε, αφού έφτασαν και στην ισοφάριση με τον Ακτούρκογλου να πετυχαίνει το 3-3 στο 70’, από ασίστ του «σεληνιασμένου» Ζίγιες, μέσα σε… πανζουρλισμό!

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, το σασπένς ήταν ακόμα πιο έντονο, με τος δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους για να πάρουν αμφότερες το «τρίποντο»…

Εκείνη του Τεν Χαγκ με τις προσπάθειες των Γκαρνάτσο και ΜακΤόμινεϊ στο 76’ και στο 77’ να περνούν ελάχιστα άουτ και το ξερό σουτ του Μουσλέρα στο όριο της περιοχής να τραντάζει το δεξί δοκάρι του Μουσλέρα, στο 85ο λεπτό!

Ενώ, ένα λεπτό νωρίτερα, ο Ζαχά έχασε την ευκαιρία να κάνει την ολική ανατροπή, καθώς το πλασέ του κατέληξε στην αγκαλιά του Ονάνα. Όπως συνέβη και στο 90’, με την προσπάθεια του Πελίστρι.

Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα :

Γαλατάσαραϊ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-3

(29', 62' Ζίγιες, 71' Ακτούρκογλου - 11' Γκαρνάτσο, 18' Φερνάντες, 55' ΜακΤόμινεϊ)



Μπάγερν Μονάχου-Κοπεγχάγη (22:00)



Η βαθμολογία του 1ου ομίλου :





Η επόμενη (6η) αγωνιστική (12/12):

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπάγερν Μονάχου (22:00)

Κοπεγχάγη-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.