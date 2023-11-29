Γιοβάνοβιτς: «Δεν περνάει ντεφορμάρισμα ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι»

Ο Παναθηναϊκός θα είναι… αυτός που πρέπει αύριο στο «Θεράμικα» σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Βιγιαρεάλ!

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως η ομάδα του πρέπει να δείχνει την αξία της στην Ευρώπη ανεξαρτήτως αντιπάλου και ότι δεν θα αγωνιστεί με στόχο το «Χ»…

Ενώ ο Γιοβάνοβιτς δεν παρέλειψε να «υπερασπιστεί» τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι αλλά και την γενικότερη δουλειά που γίνεται, αρνούμενος ότι ο Παναθηναϊκός διανύει κακή περίοδο.

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιοβάνοβιτς:

Για το αυριανό παιχνίδι και τον Μαρθελίνο που συναντά ξανά ως αντίπαλο:«Δεν είναι καιρό στην Βιγιαρεάλ, αλλά είχε μείνει αρκετά εδώ κατά την προηγούμενη θητεία του. Κάθε ομάδα έχει μία λογική στο παιχνίδι της και οι δύο ομάδες αύριο έχουν τον ίδιο στόχο. Θα φανεί ποια θα είναι σε καλύτερα μέρα για να τον πετύχει».

Για την ήττα με τον Άρη: «Είμαστε ομάδα που έχει ψηλούς στόχους. Δεν έχουμε χρόνο για πολύ σκέψη και ιδιαίτερα αρνητική σκέψη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά.. Εγώ είμαι εντάξει με την ομάδα μου. Πιστεύω σ' αυτήν και τους παίκτες μου και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ».

Για την επιστροφή του Χουάνκαρ στις αποστολές και το πότε θα επιστρέψει στα ματς: «Μας χρειάζεται ο Χουάνκαρ. Τον είχαμε μαζί και στην Θεσσαλονίκη, αλλά λόγω του τρόπου που αγωνίζεται έκρινα πως θα χρειαζόταν λίγο ακόμα για να είναι απόλυτα έτοιμος. Σύντομα θα πάρει τον χρόνο που του χρειάζεται».

Για τους δύο ισάξιους τερματοφύλακες που έχει η ομάδα και η διαχείρισή τους: «Δεν θα σας πω ποιος τερματοφύλακας θα παίξει αύριο αν αυτό θέλετε. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς τερματοφύλακες, που έχουν εξαιρετική σχέση μεταξύ τους. Στο ποδόσφαιρο τα λάθη του τερματοφύλακα είναι τα μοναδικά που φαίνονται τόσο πολύ. Η δουλειά του προπονητή και της ομάδας είναι μέσα απ' αυτά τα λάθη να βελτιωνόμαστε. Ξέρετε πόση εμπιστοσύνη σ' αυτά τα παιδιά και στον Μπρινιόλι συγκεκριμένα, που έχει δώσει πολλά αυτά τα 2,5 χρόνια. Φυσικά και στον Γιούρι που παίζει λιγότερο, αλλά όποτε καλείται δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Όλοι κάνουμε λάθη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σημασία έχει ο τελικός στόχος».

Για το αν δεχόταν να πάρει αύριο την ισοπαλία: «Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί η κατάσταση στον όμιλό μας, με την Βιγιαρεάλ να έχει περισσότερους βαθμούς από μας κι ένα παιχνίδι λιγότερο, σίγουρα δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας για ένα παιχνίδι. Είμαστε μία μεγάλη ομάδα που εκπροσωπεί μία ολόκληρη χώρα και γι' αυτό θα πρέπει να δείχνουμε την αξία μας σε κάθε λεπτό του αγώνα ανεξαρτήτως αντιπάλου».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και το ροτέισον: «Δύο χρόνια που είμαι στην ομάδα παίζαμε Κυριακή με Κυριακή. Φέτος έχουμε αυτό που μου αρέσει, αυτό που ταιριάζει σε μένα τους παίκτες μου και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε υψηλούς στόχους, αλλά έχουμε και ανάλογο ρόστερ. Δεν επιτρέπουν να έχεις πολύ ελεύθερο και προσωπικό χρόνο. Είναι κάτι όμως συνυφασμένο με τις μεγάλες ομάδες. Δεν με πειράζει. Έχουμε καλό ρόστερ και καλούς ποδοσφαιριστές για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες».

Για το αν έχει βρει το «κουμπί» της Βιγιαρεάλ ο Παναθηναϊκός: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων σε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα. Από τότε έως σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και για τους δύο. Έχουν καινούργιο προπονητή, διαφορετική φιλοσοφία. Πιθανώς θα είναι πιο προετοιμασμένοι για το ματς αυτό. Ήταν σημαντικό που κερδίσαμε τότε., Το αυριανό ματς θα είναι ίσως πιο σημαντικό».

Για την αίσθηση που υπάρχει για την ομάδα ότι δεν βγάζει αντίδραση όταν τα πράγματα στραβώνουν: «Σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα στην καθημερινότητά μας που με προβληματίζουν σαν προπονητή. Ένα απ' αυτά είναι κι αυτό. Είναι όμως κάποια πράγματα που παρουσιάζονται και δουλεύουμε σ' αυτά για να τα διορθώσουμε. Η αντίδρασή μας με την Ρεν δεν ήταν αυτή που θέλαμε, το ίδιο και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη. Εύκολα προκαλούν προβληματισμό. Είναι κάτι όμως που μέσα από την δουλειά διορθώνεται. Είναι φυσιολογική εξέλιξη για μία ομάδα να βελτιώνεται στα προβλήματα που της παρουσιάζονται στην διάρκεια της χρονιάς. Δεν θεωρώ πως θα είναι μόνιμο πρόβλημα».

Για το αν όλο αυτό είναι ντεφορμάρισμα: «Σε καμία περίπτωση. Το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη ήταν από τα καλύτερα που κάναμε στο πρωτάθλημα φέτος. Στην ένταση, στον τρόπο παιχνιδιού μας κλπ. Όταν μετά δεχθήκαμε το γκολ και έπρεπε να κυνηγήσουμε το αποτέλεσμα έπρεπε να είμαστε πιο γρήγοροι, πιεστικοί και να λαμβάνουμε περισσότερες αποφάσεις για να αλλάζουμε την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είχαμε τις επιλογές που κάναμε στο πρώτο μέρος και γι' αυτό δεν βγάλαμε και τις πρώτες καλές φάσεις. Δεν αποδέχομαι όμως το ντεφορμάρισμα».

Για την αρνητική παράδοση του Παναθηναϊκού στην Ισπανία κι αν την υπολογίζει: «Σταμάτησα να τις λαμβάνω υπόψιν στον Παναθηναϊκό (σ.σ. γέλια). Ανεξαρτήτως της παράδοσης αυτής είναι μία ομάδα που γενικά έχει κάνει μεγάλες πορείες στην Ευρώπη. Η Ισπανία σαν ποδοσφαιρική χώρα είναι μέσα στις καλύτερες και γι' αυτό τα ματς είναι πάντα δύσκολα. Δεν είναι εύκολο για καμία άλλη χώρα ή ομάδα, όχι μόνο για μας».

Για το αν πιστεύει πως η Βιγιαρεάλ είναι βελτιωμένη και σε ποια σημεία του παιχνιδιού της: «Το πρώτο παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ ήταν στην αρχή της σεζόν. Σίγουρα -παρακολουθούσαμε την ομάδα αυτή στην διάρκεια του πρωταθλήματος και τις υπόλοιπες αντιπάλους μας. Ο κύριος Μαρθελίνο ξέρει καλά το περιβάλλον εδώ. Είναι μία ομάδα που έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας που θέλει να είναι. Εγώ τους εύχομαι ότι καλύτερο στο πρωτάθλημά τους. Πιστεύω θα το πετύχει, ο κ. Μαρθελίνο είναι πολύ καλός προπονητής».

