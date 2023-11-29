Λογαριασμός
Τρελό ξύλο… διάρκειας 2 λεπτών στο ασιατικό Champions League - Δείτε βίντεο

Οι παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων στον αγώνα Ζεϊάνγκ-Μπουριράμ για το ασιατικό Champions League πιάστηκαν στα χέρια και έπεσε μπόλικο ξύλο μετά το φινάλε

Ξύλο ποδόσφαιρο

Σκηνές άπειρου κάλους διαδραματίστηκαν μετά το φινάλε του αγώνα της Ζεϊάνγκ Προφέσιοναλ από την Κίνα και της Μπουριράμ από την Ταϊλάνδη για το ασιατικό Champions League.
Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση, αλλά οι πανηγυρισμοί σταμάτησαν άμεσα. Διότι έπεσε τρελό ξύλο διάρκειας δύο λεπτών ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τα επιτελεία των δύο ομάδων, με την παρέμβαση της αστυνομίας να βάζει τελικά… τέλος στα όσα έλαβαν χώρα!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ποδόσφαιρο ξύλο Κίνα
