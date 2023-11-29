Σκηνές άπειρου κάλους διαδραματίστηκαν μετά το φινάλε του αγώνα της Ζεϊάνγκ Προφέσιοναλ από την Κίνα και της Μπουριράμ από την Ταϊλάνδη για το ασιατικό Champions League.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη νίκη με 3-2 και την πρόκριση, αλλά οι πανηγυρισμοί σταμάτησαν άμεσα. Διότι έπεσε τρελό ξύλο διάρκειας δύο λεπτών ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τα επιτελεία των δύο ομάδων, με την παρέμβαση της αστυνομίας να βάζει τελικά… τέλος στα όσα έλαβαν χώρα!

Tempers flared after the final whistle of Zhejiang FC's 3-2 win over Buriram United in the AFC Champions League today, with players and coaching staff from both sides all getting involved in the ugly scenes. It is almost guaranteed that heavy punishments will follow. pic.twitter.com/eeBWlyclJd November 29, 2023

