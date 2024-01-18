H βρετανίδα σταρ του τένις Emma Raducanu υπέστη άλλo ένα σημαντικό πλήγμα στην καριέρα της, ενώσω προσπαθούσε για την επάνοδο της, καθώς αποκλείστηκε σήμερα από το Australian Open μετά από αδιαθεσία κατά την οποία έκανε λόγο για δυσκολίες στην αναπνοή και σφίξιμο το στήθος της.

🗣 'All of a sudden, I just felt so sick, just really weak and nauseous'



😬 Emma Raducanu admits she was throwing up in her mouth during Australian Open defeat

Read more 👉 https://t.co/G9EBu16C9L pic.twitter.com/P9CSpWT2f7 — Mirror Sport (@MirrorSport) January 18, 2024

Η 21χρονη πρώην πρωταθλήτρια του US Open, που έπαιξε μόνο τον τέταρτο αγώνα της από τότε που επέστρεψε μετά από οκτώ μήνες εκτός και τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, αντιμετώπισε μια σειρά από σωματικές δυσκολίες κατά την έξοδό της στον δεύτερο γύρο στο Melbourne Park.

Η Raducanu είχε αντεπιτεθεί δυνατά, στη συνέχεια όμως φάνηκε να αγωνίζεται έχοντας αναπνευστικές δυσκολίες.

Έσφιγγε το στήθος και την κοιλιά της πριν καλέσει τον προπονητή μετά από τους δύο αγώνες που έδωσε.

Το πρώην «νούμερο ένα» της Βρετανίας έκανε έλεγχο για αρτηριακή πίεση και πήρε μερικά χάπια πριν συνεχίσει.

Πάλεψε σκληρά για να προσπαθήσει να αλλάξει τον αγώνα, αλλά η Wang επικράτησε για να κερδίσει με 6-4 4-6 6-4 μετά από δύο ώρες και 55 λεπτά.

Η καριέρα της Raducanu έχει καταποντιστεί μετά από τον θρίαμβό της στο US Open τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς αποχώρησε μετά από τρεις γύρους στα μέσα αγώνων συμπεριλαμβανομένου αυτού στο Wimbledon εξαιτίας προβλημάτων φυσικής κατάστασης.

Αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τουρνουά και να υποβληθεί σε χειρουργεία στους δύο καρπούς και στον αστράγαλο.

