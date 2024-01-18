H κρίσιμη 19η αγωνιστική στον Bwin ΣΠΟΡ FM 94.6

Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με την κρίσιμη 19η αγωνιστική και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων.

Την Κυριακή (21/01) συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και ζήστε λεπτό προς λεπτό όλη την δράση, με την αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει. Στις 20:30 οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται τους «ερυθρόλευκους» στο ματς της βραδιάς, ενώ στις 19:30 ο Παναθηναϊκός ψάχνει στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή.

Προηγούνται χρονικά οι εκτός έδρας δοκιμασίες των «δικεφάλων», με την ΑΕΚ να καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ατρομήτου στις 17:30 και τον ΠΑΟΚ να μην θέλει να έχει απώλειες κόντρα στον Βόλο στις 16:00.

Το Σάββατο (20/01) μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό με τα παιχνίδια Λαμία-Κηφισιά στις 17:30, ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός στις 19:00 και ΟΦΗ-Παναιτωλικός μία ώρα αργότερα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, παίζουμε μπάλα μέχρι αργά στο στούντιο, με ρεπορτάζ, σχολιασμό της επικαιρότητας και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.



